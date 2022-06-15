Ракета ВСУ попала в район рынка и стадиона в Чернобаевке. Один человек пострадал

В результате обстрела рынка и стадиона Чернобаевки со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

«Установлено, что ракета летела со стороны Николаева, под удар попали местный рынок и стадион. То есть ВСУ сознательно наносят точечные удары по гражданским объектам», — отметили представители ведомства.

Они сообщили, что ВСУ открыли огонь по Чернобаевке примерно в 06:55 15 июня из реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате обстрела погибли два местных жителя. Еще пять человек получили различные ранения.

По словам представителей ВГА Херсонской области, всех пострадавших от обстрела со стороны ВСУ доставили в больницы. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Также сотрудники ведомства отметили, что и пострадавшие, и погибшие от обстрела со стороны ВСУ жители Чернобаевки — люди пенсионного возраста.