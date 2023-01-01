Спецоперация 01 января 2023, 05:34 Районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке попали под обстрел ВСУ ВСУ обстреляли районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в центре Донецка, повреждены не менее пяти домов, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Ворошиловского района столицы ДНР.

Кроме того, под ударом оказалась улица Артема, бульвар Пушкина, проспекты Ватутина и Гурова. Повреждения получили несколько автомобилей. Пока информации о пострадавших нет.

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Утром 1 января ВСУ ударили во двум районам Донецка из РСЗО, выпустив 25 снарядов. В полночь была совершена еще одна атака, выпущено восемь снарядов. По данным представительства ДНР в СЦКК, при атаке на Владимировку ранения получили двое мужчин и одна женщина.

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Ранее Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в украинской столице. Треть населения города находится без электричества.