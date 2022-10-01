Радиоперехват показал серьезные потери ВСУ под Херсоном | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 05:35 Поделиться Telegram

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Viber Радиоперехват показал серьезные потери ВСУ под Херсоном РИА «Новости»: радиоперехват выявил тяжелые потери ВСУ под Херсоном Pxhere.com

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Украинские войска несут тяжелые потери под Херсоном. Это следует из записи радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, сообщило РИА «Новости».

Переговоры перехватили в районе села Правдино, которое находится в Херсонской области. Бойцы ВСУ, в частности, отчитываются о нехватке людей, боепитания, а также связи.

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Кроме того, один из военных сообщает, что, несмотря на большое количество раненых и убитых, эвакуации или подкрепления «пока что не будет». Дата, когда переговоры были перехвачены, не указана.

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Украинским войскам не удалось отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная. Их план по продвижению к границам не удался, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. Корреспонденты агентства проехали от Кременной до села Торское и убедились, что территорию контролируют союзные силы. ВСУ так и не смогли перерезать дорогу снабжения между селом и Красным Лиманом. Сейчас союзные силы перебрасывают в район города подкрепление.

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