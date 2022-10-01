Радиоперехват показал серьезные потери ВСУ под Херсоном | 360°

Все новости

Спецоперация

01 октября 2022, 05:35

Радиоперехват показал серьезные потери ВСУ под Херсоном

Спорт

01 октября 2022, 05:17

Стали известны предложенные Месси условия контракта от «ПСЖ»

Реклама

Мир

01 октября 2022, 04:56

Белый дом заявил, что взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров

Мир

01 октября 2022, 04:36

Первую партию дизельного топлива доставили из России в Бразилию

Транспорт

01 октября 2022, 04:22

Измененные правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября

Общество

01 октября 2022, 04:15

Россиянам рассказали о способах обмана на кассах магазинов

Мир

01 октября 2022, 03:57

Байден принял закон о дополнительной помощи Украине на $12,4 млрд

Мир

01 октября 2022, 03:53

США дали обещание «агрессивно» наказывать помогающих России из третьих стран

Мир

01 октября 2022, 03:34

Небензя потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Спецоперация

01 октября 2022, 05:35

Радиоперехват показал серьезные потери ВСУ под Херсоном

РИА «Новости»: радиоперехват выявил тяжелые потери ВСУ под Херсоном

Читать 360tv в

Украинские войска несут тяжелые потери под Херсоном. Это следует из записи радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, сообщило РИА «Новости».

Переговоры перехватили в районе села Правдино, которое находится в Херсонской области. Бойцы ВСУ, в частности, отчитываются о нехватке людей, боепитания, а также связи.

Реклама

Кроме того, один из военных сообщает, что, несмотря на большое количество раненых и убитых, эвакуации или подкрепления «пока что не будет». Дата, когда переговоры были перехвачены, не указана.

Реклама

Украинским войскам не удалось отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная. Их план по продвижению к границам не удался, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. Корреспонденты агентства проехали от Кременной до села Торское и убедились, что территорию контролируют союзные силы. ВСУ так и не смогли перерезать дорогу снабжения между селом и Красным Лиманом. Сейчас союзные силы перебрасывают в район города подкрепление.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

5

0

0

1

1

0

Реклама

Реклама