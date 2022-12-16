Спецоперация 16 декабря 2022, 13:50 Радиолокационную станцию ЗРК С-300 украинских войск уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об ударе по станции ЗРК С-300 около села Рай-Александровка РИА «Новости»

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Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 украинских войск около села Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что удары нанесли по трем пункта управления украинской территориальной обороны в Херсонской и Запорожской областях.

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«Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области», — заявил Конашенков.

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Кроме того, российские военные подавили 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 93-х районах проведения специальной военной операции.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских беспилотника, выпущенных боевиками в районе сел Новая Тарасовка Харьковской области и Новоукраинское, Графское и поселка Сладкое Донецкой Народной Республики. Также удалось перехватить два реактивных снаряда HIMARS, выпущенных по Первомайску Луганской Народной Республики.