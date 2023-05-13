Спецоперация

13 мая 2023, 15:10

Радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 уничтожили в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в ДНР

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Российские военные уничтожили в ходе спецоперации радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар по радиолокационной станции нанесли в районе населенного пункта Новодмитровка.

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В районе населенного пункта Красное (ДНР) подразделения ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Близ города Запорожья российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.

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ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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