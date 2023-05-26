26 мая 2023, 15:12
Радиолокационную станцию обнаружения уничтожили в Николаевской области
Минобороны: ВС России уничтожили в Николаевской области РЛС СТ-68УМ
В Николаевской области Украины подразделения российской армии уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68УМ. Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил об этом на ежедневном брифинге.
Вооруженные силы России выяснили, что в Новониколаевке находилась РЛС СТ-68УМ, и нанесли удар. По словам спикера оборонного ведомства, оборудование уничтожили.
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Артиллерия, армейская и оперативно-тактическая авиация атаковали в 92-х районах 78 артиллерийских подразделений ВСУ, технику и бойцов.
Системы ПВО уничтожили 20 беспилотников в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР, а также перехватили две британские ракеты Storm Shadow, ракету «Гром-2» и 10 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения спецоперации на Украине вывели из строя 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, 4341 дрона, 424 зенитных ракетных комплекса и другие виды техники.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Николаев
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