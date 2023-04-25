Спецоперация 25 апреля 2023, 15:56 Радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны: радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 ВСУ уничтожили в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Российские силы уничтожили в рамках СВО радиолокационную станцию (РЛС) наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — отметил он.

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Штурмовые отряды продолжают боевые действия в западной части Артемовска. ВДВ, армейская и оперативно-тактическая авиация ВС России помогают им в городе. Все попытки ВСУ перебросить в этом населенный пункт пресекаются.

На Донецком направлении артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Богдановка, Ступочки, Красное в ДНР. Противник потерял на этом направлении за сутки до 360 своих военных.