25 апреля 2023, 15:56
Радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 ВСУ уничтожили в ДНР
Минобороны: радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 ВСУ уничтожили в ДНР
Российские силы уничтожили в рамках СВО радиолокационную станцию (РЛС) наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — отметил он.
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Штурмовые отряды продолжают боевые действия в западной части Артемовска. ВДВ, армейская и оперативно-тактическая авиация ВС России помогают им в городе. Все попытки ВСУ перебросить в этом населенный пункт пресекаются.
На Донецком направлении артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Богдановка, Ступочки, Красное в ДНР. Противник потерял на этом направлении за сутки до 360 своих военных.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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