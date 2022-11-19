19 ноября 2022, 14:19
Радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США уничтожили у Авдеевки в ДНР
Минобороны России: за сутки в ДНР уничтожили более 120 боевиков ВСУ
У Авдеевки Донецкой Народной Республики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении.
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Также в ДНР в ходе наступательных действий уничтожили более 120 боевиков ВСУ семь автомобилей, три боевые бронированные машины и два танка.
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Ранее Минобороны показало видео со сдавшимися в плен солдатами вооруженных сил Украины. Они рассказали, что с ними достойно обращаются и кормят три раза в день.
В то же время Россия призвала международные организации расследовать военные преступления ВСУ после казни российских военнопленных в ЛНР. Соответствующие обращения отправили в ООН и правозащитные структуры Азии, Африки и Латинской Америки.
Минобороны РФ
ДНР
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