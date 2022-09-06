Обстрелы Запорожской АЭС не повлияли на уровень радиации | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 20:21)

Обстрелы Запорожской АЭС не повлияли на уровень радиации

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Запорожскую АЭС снова нещадно обстреливают со стороны Украины. Однако местные власти заверяют, что радиационный фон в пределах нормы и контролируется. При этом МАГАТЭ призвало демилитаризировать зону вокруг атомной станции.

Председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 6 сентября заявил, что уровень радиации Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы, сообщил ТАСС со ссылкой на Первый канал.

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Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать АЭС, Энергодар и прилегающим населенным пунктам. В результате одного из попаданий произошла утечка мазута. Он попал в водопровод, предназначенный для охлаждения станции. Ранее один из снарядов ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС.

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Сегодня специалисты Международного агентства по атомной энергии опубликовали отчет о работе на Запорожской АЭС. Они призвали создать зону безопасности вокруг станции, которая поможет предотвратить катастрофу из-за ведения боевых действий.

АЭС

Специальная военная операция РФ на Украине

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