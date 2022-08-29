Радиационный фон на ЗАЭС остался в норме после повреждения спецкорпуса с топливом

Радиационной фон на территории Запорожской АЭС и остального региона остался в пределах нормы после новой атаки со стороны украинских военных. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Была пробита крыша спецкорпуса, где хранится ядерное топливо для реактора. В ВГА заверили, что фон сейчас в норме, написал ТАСС.

По оценке члена главного совета ВГА области Владимира Рогова, за последнюю неделю интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара возросла на 70%. По данным ВГА, украинские военные использовали для атак на город и ЗАЭС американскую гаубицу М777.

На этой неделе Запорожскую станцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Специалисты изучат данные об обстрелах станции. Местные власти ранее подтвердили готовность обеспечить безопасность миссии, а также предоставить доказательства атак на станцию.