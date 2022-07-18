Рада запретила географические названия, связанные с Россией

Верховная рада приняла в первом чтении закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и россиянами. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.

За законопроект, не позволяющий давать объектам названия, «которые превозносят и пропагандируют» Россию, проголосовали 253 депутата. За последние месяцы власти Украины не раз сообщали о переименовании улиц и сносе советских памятников.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что названия улиц, не связанные с Украиной, в городе заменят. Это коснется таких улиц, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие. Мэр высказался за возвращение улицам исторических названий, в ином случае он предложил назвать их в честь людей и событий, которые «достойны увековечивания».