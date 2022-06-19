Рада призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата

Верховная рада поддержала законопроект с призывом к странам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, передало РИА «Новости».

Украинские депутаты также призвали страны ЕС усилить санкции против России и Белоруссии.

Вопрос о предоставлении статуса кандидатов на вступление в Евросоюз для Украины, Молдавии и Грузии рассмотрят на саммите ЕС 23–24 июня.

Еврокомиссия ранее рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. При этом ЕК заявила, что статус могут и отозвать, если Украина не выполнит условия, которые перед ней поставили по реформам законодательства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что его страна заслуживает статуса кандидата в ЕС больше, чем Украина и Молдавия. По словам Гарибашвили, Грузия по всем направлениям выше других претендентов на 10 голов, а по многим критериям даже опережает некоторые страны — члены ЕС.