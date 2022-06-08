Рада признала потери ВСУ на николаевском направлении

ВСУ несут потери в Николаевской области, им нечего противопоставить артиллерии российских военных. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

По его словам, дальнобойная артиллерия ВС РФ наносит урон украинской армии, а дотянуться до нее ВСУ не могут, написало РИА «Новости».

«Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают „Ураганы“, включают „Грады“», — сообщил он в эфире канала «Украина 24».

До этих систем залпового огня украинские войска тоже не могут достать, потому что у них нет РСЗО HIMARS (американская РСЗО на колесном шасси — прим. ред.). По словам Костенко, он сам принимает участие в боевых действиях на николаевском направлении.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сегодня сообщил о значительных потерях ВСУ в Донбассе. Речь идет и о личном составе, и о вооружении и военной технике, написал RT.