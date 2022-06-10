«Работы непочатый край». Донецкий боец рассказал, что ВСУ активизировали нападения

Военнослужащие Народной милиции ДНР рассказали о попытках Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны. Один из боев попал на видео телеканала «Звезда».

«Обстановка напряженная, идет постоянный обстрел, боевые столкновения. Работы еще непочатый край», — рассказал военный.

Силы Донецкой Народной Республики заняли бывшую огневую позицию противника и теперь ведут огонь с нее. Украинские боевики регулярно устраивают обстрелы. Во время интервью поступил сигнал о движении, полетели снаряды. Боец народной милиции объяснил, что противник активизировался и попытался прорвать линию обороны.