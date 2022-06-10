10 июня 2022, 07:06
«Работы непочатый край». Донецкий боец рассказал, что ВСУ активизировали нападения
Атака ВСУ по позиции Народной милиции ДНР попала на видео
Военнослужащие Народной милиции ДНР рассказали о попытках Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны. Один из боев попал на видео телеканала «Звезда».
«Обстановка напряженная, идет постоянный обстрел, боевые столкновения. Работы еще непочатый край», — рассказал военный.
Силы Донецкой Народной Республики заняли бывшую огневую позицию противника и теперь ведут огонь с нее. Украинские боевики регулярно устраивают обстрелы. Во время интервью поступил сигнал о движении, полетели снаряды. Боец народной милиции объяснил, что противник активизировался и попытался прорвать линию обороны.