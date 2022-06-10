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    10 июня 2022, 07:06

    «Работы непочатый край». Донецкий боец рассказал, что ВСУ активизировали нападения

    Атака ВСУ по позиции Народной милиции ДНР попала на видео

    Екатерина Виславская

    Военнослужащие Народной милиции ДНР рассказали о попытках Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны. Один из боев попал на видео телеканала «Звезда».

    «Работы непочатый край». Донецкий боец рассказал, что ВСУ активизировали нападения

    «Обстановка напряженная, идет постоянный обстрел, боевые столкновения. Работы еще непочатый край», — рассказал военный.

    Силы Донецкой Народной Республики заняли бывшую огневую позицию противника и теперь ведут огонь с нее. Украинские боевики регулярно устраивают обстрелы. Во время интервью поступил сигнал о движении, полетели снаряды. Боец народной милиции объяснил, что противник активизировался и попытался прорвать линию обороны.