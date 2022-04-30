Работу волонтеров-медиков в Мариуполе показали на видео

Волонтеры-медики без опыта практической работы оказывают помощь сотням жителей в Мариуполе. Об этом сообщил RT.

Волонтер Никита рассказал, что до ситуации на Украине он числился медбратом, приписанным к команде хоккеистов.

«Много печального видел, делал реанимацию, людей зашивал, кровь останавливал», — рассказал он.

Молодой человек пояснил, что не ожидал подобных масштабов боевых действий в Мариуполе.

«Думал, что не так фатально будет. Рассчитывал, что буду помогать детям. Оказал помощь двум людям, а потом началось. По подвалам, по подвалам», — рассказал 19-летний Никита.

Волонтеры переоборудовали под операционную небольшую подсобку в бывшем здании бильярдной. Им пришлось гнуть обычные швейные иглы, чтобы сделать нечто похожее на хирургические иглы.

За прошедшие сутки медики Донецкой Народной Республики оказали помощь более чем 20 мирным жителям, вышедшим со стороны подконтрольных Украине территорий.