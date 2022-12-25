25 декабря 2022, 07:20
Работу военных врачей ЗВО показали на видео
Минобороны РФ показало кадры работы военных врачей и медицинского персонала в зоне СВО
Минобороны России показало кадры работы военных врачей и медицинского персонала Западного военного округа. Они делают все, чтобы сохранить жизнь бойцов в зоне спецоперации.
«На одном из направлений в зоне проведения спецоперации ежедневно военные врачи Западного военного округа оказывают необходимую медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям на территории развернутого медицинского пункта», — уточнили в ведомстве.
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Военные врачи принимают десятки пациентов ежедневно. Они не покидают позиции российской армии в зоне СВО, что позволяет оперативно оказывать медицинскую помощь и не допускать осложнений. В госпиталях работают и опытные медики, и молодые специалисты, и добровольцы.
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В медпункт Западного военного округа эвакуируют санитарными вертолетами и машинами также и мирных жителей, которым невозможно оказать помощь на месте.
Ранее Минобороны РФ назвало новых участников американских военно-биологических проектов на Украине, которые оказались связаны с Демпартией США.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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