Работу военных связистов в зоне спецоперации сняли на видео | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 06:46 Работу военных связистов в зоне спецоперации сняли на видео Минобороны России показало, как в зоне спецоперации работают военные связисты

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Военные связисты работают круглосуточно и в любую погоду. Минобороны России показало, как они выполняют свои задачи в зоне спецоперации.

Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа обеспечивают командование группировок, частей и подразделений всеми видами связи. Они владеют навыками работы с радиорелейной, защищенной спутниковой, радиосвязью и мобильным сигналом. Благодаря связистам войска действуют слаженно.

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На кадрах связисты выехали на выполнение очередной задачи. Два специалиста настраивают оборудование в полевых условиях. Им приходится двигаться быстро и незаметно, чтобы не стать мишенью для противника. Другая группа работает из машины. Один настраивает сигнал, другой стоит настороже.

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Они следят за тем, что связь между подразделениями была без перебоев. У каждой местности есть особенности, и связисты подбирают определенные частоты для работы радиостанций. По словам военнослужащих, беспрерывность сигнала – их главная цель.