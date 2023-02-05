Спецоперация 05 февраля 2023, 18:31 Работу военной полиции в зоне СВО показали на видео Минобороны показало кадры работы военной полиции в зоне спецоперации

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Подразделения российской военной полиции в Запорожской области противостоят украинским диверсионно-разведывательным группам, охраняя покой мирных людей. Кадры работы военнослужащих показала пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

«Они рискуют, спасая жизни. Защищают гражданских людей, находясь на боевом дежурстве в круглосуточном режиме», — подчеркнуло ведомство.

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Один из случаев произошел недавно. Националисты установили взрывное устройство рядом с автобусной остановкой. Военнослужащие обнаружили опасную находку, вывезли на полигон, где уничтожили ее накладным зарядом.

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«В зоне поражения заряда находились проходящие мимо мирные люди», — сообщил командир подразделения.

Ранее глава военной полиции в Запорожской области рассказал, что силовики в 2023 году предотвратили семь попыток террористических актов в регионе.