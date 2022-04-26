Работу танковых экипажей ВС РФ в ходе спецоперации сняли на видео

Танковые экипажи и экипажи бронированных машин пехоты ВС РФ работают в рамках спецоперации при огневой поддержке мотострелковых подразделений. Видео работы российских военных показало Минобороны.

По данным ведомства, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили больше 140 украинских самолетов, 110 вертолетов, более 580 беспилотников и свыше 260 ЗРК.

Были уничтожены 2576 украинских танков и других боевых бронированных машин, почти 290 установок реактивных систем залпового огня, более 1100 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, ВСУ лишись 2392 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ракетными ударами уничтожаются склады украинской армии с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. В рядах ВСУ начал наступать снарядный голод, отмечал в беседе с «360» военный эксперт Юрий Кнутов.