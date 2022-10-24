Работу спецназа в зоне спецоперации показали на видео | 360°

24 октября 2022, 10:09
Работу спецназа в зоне спецоперации показали на видео
Телеканал «Звезда» показал на видео работу группы спецназа в зоне спецоперации
Российские вооруженные силы в рамках специальной операции четко выполняют поставленные командованием задачи, добиваясь успеха в любых условиях. Телеканал «Звезда» показал кадры работы подразделения спецназа Западного военного округа на Украине в тылу украинских войск.
Группе поставили задачи по проведению авиаразведки в заданном квадрате. После предварительного исследования окружающей местности бойцы обнаружили развертывание наблюдательных пунктов противника и скрытое выдвижение группы бронированной техники.
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В условиях секретности спецназовцы выдвинулись в район дислокации основных сил украинских боевиков, обнаружили местонахождение наблюдательного пункта рядом с лесополосой и поразили его ручной гранатой, запущенной с беспилотного летательного аппарата.
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После выполнения поставленных задач группа вернулась на место размещения.
Ранее пресс-служба Министерства обороны показала кадры подготовки мобилизованных россиян на полигонах Крыма, Ростовской, Амурской и Ульяновской областей. Военнослужащие отработали тактическую и огневую подготовку, симулировав условия ведения реального боестолкновения.
Спецназ
Специальная военная операция РФ на Украине
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