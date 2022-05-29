Работу спецназа Чечни по огневым позициям ВСУ сняли на видео

Бойцы из полка Росгвардии Чечни обстреляли позиции украинских националистов, скрывавшихся в окопах на поле. Видео с места событий опубликовал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что профессиональные навыки бойцы из его региона демонстрируют практически ежедневно.

«В ходе наступательных действий бойцы Полка полиции Росгвардии по ЧР под руководством Алихана Шавхалова периодически натыкаются на огневые позиции украинских националистов. Не успевают нацики, бандеровцы и шайтаны перезарядить свои автоматы, как тут же на них обрушивается гневный ответ чеченских силовиков», — говорится в сообщении.

Кадыров подчеркнул, что бойцы действуют грамотно, слаженно и оперативно, в отличие от украинских военных, которые с самого начала специальной операции стараются убежать с поля боя.