Работу «Солнцепеков» в спецоперации на Украине показали на видео

Российские военнослужащие в рамках специальной операции на Украине выполняют поставленные командованием задачи по защите мирных жителей Донбасса и демилитаризации соседней страны. РИА «Новости» показало кадры работы огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

На кадрах видно, что машины занимают позицию под прикрытием ландшафта местности, получают координаты и выпускают снаряды по позициям нацистов, после чего спешно меняют дислокации.

«Мы работаем на тяжелых системах. Наша задача — поражать противника в опорных пунктах, которые сейчас в основном занимают националисты и наемники», — рассказал российский военный.

Он добавил, что после проделанной работы необходимо быстро уйти с позиции, так как националисты, охотясь за этой машиной, представляют большую угрозу.

«При попадании снаряда образуется избыточное давление и температура достигает трех тысяч градусов. После нас можно заходить, не боясь противника. Машина страшная, таких у нас много», — заключил военный.

Зарядный пакет установки содержит 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. По словам специалистов, от удара «Солнцепека» не спасают ни окопы, ни блиндажи.