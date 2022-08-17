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    17 августа 2022, 08:44

    Работу снайперских пар в зоне спецоперации показали на видео

    Минобороны показало видео боевой работы снайперских пар в зоне спецоперации

    Александр Иванов

    Боевую работу снайперских пар в зоне проведения спецоперации показали на видео. Военные прикрывают штурмовые группы горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО).

    Снайперы вооружены бесшумными специальными винтовками. Они перемещаются по местности, оставаясь незаметными для противника, и отвечают за прикрытие штурмовых групп во время продвижения передовых частей к позициям ВСУ, сообщил телеканал «Звезда».

    В ЦВО отметили слаженность, высокое мастерство и эффективность снайперских пар из состава горного мотострелкового соединения.

    Накануне Минобороны сообщило об уничтожении семи пунктов управления ВСУ, а также живой силы, вооружения, военной и спецтехника в 182-х районах.

    Помимо этого, украинские военные лишились радиолокационной станции обнаружения и наведения целей ПВО в районе Баштанки, склада боеприпасов в районе Зайцево и склада горючего в районе Андреевки.

    В рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Владимировки и Верхнополья.