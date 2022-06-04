Работу саперов ЗВО по разминированию в Харьковской области сняли на видео

Инженерные подразделения ЗВО продолжили разминирование территорий населенных пунктов Харьковской области. Кадры работы саперов опубликовало Минобороны РФ.

Военные работают и по запросам местных жителей, которые обращаются к ним для разминирование приусадебных участков и сельхозугодий. Во время отработки таких заявок сначала проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановка. Затем группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов.

После эксперты оценивают степень опасности обнаруженных боеприпасов. Если транспортировка возможна, их грузят в автомобили с песочным настилом и бронепластинами и вывозят на полигон подрыва. Там размещают в окопе и подрывают с применением тротиловых зарядов.

При обнаружении мин инженерно-разведывательным дозором их деактивируют и проверяют на извлекаемость. Поврежденные или неисправные мины саперы уничтожают прямо на месте накладным зарядом.