Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) продолжают разминировать территорий освобожденных населенных пунктов в Харьковской области.

Кадры их работы показало Министерство обороны РФ.

Как указало военное ведомство, саперные подразделения выезжают адресно по запросам местных жителей. Они разминируют автомобильные дороги, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья.

По прибытию на место специалисты проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку. Только после этого группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов.

Ранее министерство обороны РФ показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ. Батарея получила данные со средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников. После этого российские военнослужащие выдвинулись на обозначенное место, заняли позиции и нанесли удар по выявленным огневым позициям Вооруженных Сил Украины.