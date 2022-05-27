Работу самоходных установок «Малка» на Украине показали на видео

Российские вооруженные силы в ходе специальной операции на Украине применяют самоходные артиллерийские установки «Малка». Видео с работой боевого расчета показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как расчет готовится к залпу, а после него военнослужащие начинают быстро перезаряжать установку.

Снаряды «Малки» весят больше 100 килограммов, а бьют они на дистанцию до 50 километров. В среднем на перезарядку самоходки уходит не более одной минуты. При необходимости корректировщики поправляют координаты, куда рухнет снаряд.

Министерство обороны показало на видео запуск крылатой ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-К», который поражает цель на расстоянии до 500 километров.

Ранее телеканал «Звезда» продемонстрировал видео работы радиолокационной системы «Небо-Т», которая позволяет отслеживать вражеские авиацию и беспилотники.