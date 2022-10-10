Работу РЗСО «Ураган показали на видео | 360°

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Работу РЗСО «Ураган показали на видео

Телеканал «Звезда» показал видео работы РСЗО «Ураган» в спецоперации на Украине

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Российские военные в ходе выполнения задач специальной операции на Украине успешно уничтожают противника из реактивной системы залпового огня «Ураган». Видео работы комплекса показал телеканал «Звезда».

Залогом успешной работы расчета является тщательная маскировка и почти молниеносная смена боевой позиции. После залпа комплекс оперативно меняет место дислокации, становясь недоступной целью для украинских военных.

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«Система помогает нашей пехоте, для уничтожения как живой силы, так и малобронированной техники. Мы уничтожаем укрепрайоны врага, для решения этих задач „Ураган“ — то, что нужно», — рассказал заместитель командира расчета с позывным «Кадр».

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Расчет получает координаты цели от воздушной разведки. В арсенале экипажей есть, в том числе, беспилотные летательные аппараты разных типов, каждый из них — под конкретно поставленную задачу.

«При корректировке реактивных систем используем промышленные дроны, которые позволяют находиться в воздухе до часа. С помощью оптики мы находим цели в радиусе до 30 километров», — сообщил старший разведчик артиллерийского дивизиона с позывным «Горный».

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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