Работу РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации на Украине показали на видео | 360°

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Работу РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации на Украине показали на видео

Минобороны России показало на видео работу РСЗО «Ураган» на Украине

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Пресс-служба Министерства работы России показала на видео работу боевых расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа в рамках проведения специальной операции на Украине.

На кадрах видно, как боевые машины прибыли на стартовые позиции, развернули вооружение и атаковали позиции наступающих украинских националистов снарядами 220 миллиметров.

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Беспилотные летательные аппараты обеспечили корректировку огня и доразведку точного местоположения целей.

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Накануне российское оборонное ведомство показало кадры работы боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Летчики поднялись в воздух и ударили по расположениям частей ВСУ неподалеку от Запорожской АЭС, после чего успешно вернулись на базу, выполнив поставленные задачи.

Также Минобороны продемонстрировало на видео, как происходит процесс заправки военной техники в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, в Сети появились кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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