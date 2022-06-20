Работу РСЗО «Ураган» на Украине показали на видео
Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» в спецоперации на Украине
Российские вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи в рамках специальной операции на Украине. Министерство обороны показало на видео работу ракетных систем залпового огня «Ураган».
На кадрах видно, как военная техника движется по дороге в лесу, после чего занимает позицию на опушке и начинает приготовления к стрельбе.
Боевой расчет осуществил необходимые приготовления, получил координаты цели и произвел залп в направлении сил противника.
Затем кадры с беспилотного летательного аппарата продемонстрировали точность атаки на боевым позициям националистов.
Накануне Минобороны показало, как фрегат ВМС РФ выпустил «Калибры» по объектам ВСУ.
Также ведомство сообщило, что подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ оставили свои позиции в Лисичанске.