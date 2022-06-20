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    20 июня 2022, 08:25

    Работу РСЗО «Ураган» на Украине показали на видео

    Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» в спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи в рамках специальной операции на Украине. Министерство обороны показало на видео работу ракетных систем залпового огня «Ураган».

    На кадрах видно, как военная техника движется по дороге в лесу, после чего занимает позицию на опушке и начинает приготовления к стрельбе.

    Боевой расчет осуществил необходимые приготовления, получил координаты цели и произвел залп в направлении сил противника.

    Затем кадры с беспилотного летательного аппарата продемонстрировали точность атаки на боевым позициям националистов.

    Накануне Минобороны показало, как фрегат ВМС РФ выпустил «Калибры» по объектам ВСУ.

    Также ведомство сообщило, что подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ оставили свои позиции в Лисичанске.