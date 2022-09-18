Работу российской группы разминирования сняли на видео | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Работу российской группы разминирования сняли на видео Минобороны опубликовало кадры уничтожения оставленной украинскими боевиками мины

Читать 360tv в

Уничтожением оставленных украинскими боевиками растяжек и заложенных мин занимаются инженеры-разведчики. Кадры боевой работы специалистов из состава войск Центрального военного округа в ходе специальной военной операции опубликовало Минобороны России.

Об обнаруженной в ходе инженерной разведки растяжке рассказал командир группы разминирования по имени Роман. Он показал, что боевики заложили фугас, а в качестве детонатора использовали гранату F1.

Реклама

«Если бы сработала растяжка, данный фугас повредил бы технику и уничтожил личный состав, который выдвигался по этому маршруту», — пояснил военный.

Реклама

Командир со своей группой в ходе проведения специальной военной операции обнаружил и обезвредил уже более двух тонн взрывоопасных предметов на пути продвижения военных и на объектах гражданской инфраструктуры.

На опубликованном министерством видео инженеры осматривали дорогу. Они остановили бронетранспортер, чтобы проверить дальнейший маршрут. Первым прошел кинолог с собакой, которая среагировала на присутствие взрывчатки, а следующим отправился военный с металлоискателем.

Он обнаружил закопанную на дороге мину. Аккуратно выкопав снаряд, положил на него шашку тротила и, удалившись на достаточное расстояние, подорвал.

По данным Минобороны, украинские боевики закладывают на дорогах и гражданских объектах противопехотные и противотанковые мины. Уничтожением заложенной взрывчатки занимаются российские военнослужащие, чей богатый боевой опыт позволяет проводить такие операции без последствий.

0 0 0 0 0 0