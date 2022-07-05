Работу российской артиллерии на Украине показали на видео

Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине выполняют поставленные задачи по демилитаризации и денацификации соседней страны. Министерство обороны показало кадры работы артиллерии и ракетных войск.

На кадрах видно, как орудия совершают залпы, поливая позиции националистов огнем.

Утром 5 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что за минувшие сутки российские военные поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» в районе Горловки ДНР.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Сидорово Донецкой Народной Республики и Баштанка Николаевской области.