Российские Вооруженные силы в ходе специальной операции на Украине продолжают выполнять поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ опубликовало видео с работой самоходных артиллерийских установок «Акация».

Группа разведки при помощи беспилотных летательных аппаратов вскрывает местонахождение позиций националистов и передает координаты артиллерии. Экипаж САУ проводит залп из всех орудий, после чего молниеносно переводит установку в положение транспорта и меняет огневую точку.

«Готовы нести службу дальше. Все бойцы надежно подготовлены, расчеты действуют слаженно», — рассказал начальник штаба артиллерийского дивизиона Илья. Его процитировал телеканал РЕН ТВ.

На утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки российские военные нанесли высокоточный удар по базе иностранных наемников в Харьковской области.

Также военные уничтожили 170 националистов и военный склад в Донецкой Народной Республике.