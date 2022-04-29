Работу российских танков и залповую стрельбу гаубиц «Мста-Б» показали на видео

Минобороны показало на видео, как экипажи танков и расчеты артиллерийских орудий ВС РФ ведут огонь по позициям украинских военных. Запись появилась в Telegram-канале ведомства.

На кадрах можно видеть работу танков Т-80У и Т-72Б3, а также залповую стрельбу из гаубиц «Мста-Б», уточнило РИА «Новости».

Накануне российские ракетные войска в течение дня уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У». Средствами ПВО ВС РФ сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха.

В Минобороны отметили, что украинские националистические батальоны продолжают использовать методики нацистов прошлого века. В Харькове и Одессе неонацисты прикрываются мирными жителями, оборудуя огневые позиции и размещая тяжелое вооружение в жилых домах, подчеркнули в ведомстве.