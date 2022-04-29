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    29 апреля 2022, 10:44

    Работу российских танков и залповую стрельбу гаубиц «Мста-Б» показали на видео

    Минобороны показало видео с работой российских танков и артиллерийских орудий

    Александр Иванов

    Минобороны показало на видео, как экипажи танков и расчеты артиллерийских орудий ВС РФ ведут огонь по позициям украинских военных. Запись появилась в Telegram-канале ведомства.

    На кадрах можно видеть работу танков Т-80У и Т-72Б3, а также залповую стрельбу из гаубиц «Мста-Б», уточнило РИА «Новости».

    Накануне российские ракетные войска в течение дня уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У». Средствами ПВО ВС РФ сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха.

    В Минобороны отметили, что украинские националистические батальоны продолжают использовать методики нацистов прошлого века. В Харькове и Одессе неонацисты прикрываются мирными жителями, оборудуя огневые позиции и размещая тяжелое вооружение в жилых домах, подчеркнули в ведомстве.