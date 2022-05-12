Работу российских саперов на побережье Азовского моря показали на видео

Российские саперы ведут работу по разминированию побережья Азовского моря от мин, оставленных украинскими националистами. Видео опубликовано в Telegram-канале «Смотри».

На кадрах видно, как специалисты осматривают местность с помощью приборов, обезвреживают боеприпасы и складывают их в кузов транспорта для дальнейшей транспортировки.

Во время разведывательно-поисковых действий инженерно-саперный взвод обнаружил узел заграждения из противодесантных мин.

«Проходит разминирование и уничтожение данных боеприпасов. Данный участок местности является курортной зоной и мины несут опасность — прежде всего для мирных жителей», — рассказал один из командиров подразделения.

Ранее Министерство обороны сообщило об успешном разминировании населенного пункта Каменка в Харьковской области. Также саперы разминировали пляжи в Херсонской области.