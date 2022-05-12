Работу российских саперов на побережье Азовского моря показали на видео
Российские саперы разминировали побережье Азовского моря от мин националистов
Российские саперы ведут работу по разминированию побережья Азовского моря от мин, оставленных украинскими националистами. Видео опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
На кадрах видно, как специалисты осматривают местность с помощью приборов, обезвреживают боеприпасы и складывают их в кузов транспорта для дальнейшей транспортировки.
Во время разведывательно-поисковых действий инженерно-саперный взвод обнаружил узел заграждения из противодесантных мин.
«Проходит разминирование и уничтожение данных боеприпасов. Данный участок местности является курортной зоной и мины несут опасность — прежде всего для мирных жителей», — рассказал один из командиров подразделения.
Ранее Министерство обороны сообщило об успешном разминировании населенного пункта Каменка в Харьковской области. Также саперы разминировали пляжи в Херсонской области.