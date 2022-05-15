Работу российских саперов в ЛНР показали на видео

Российские саперы ведут работу по разминированию города Счастье в Луганской Народной Республике от мин и растяжек, оставленных украинскими националистами. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости».

На кадрах видно, как специалисты осматривают один из блиндажей националистов и обнаруживают растяжку с гранатой.

Военнослужащий сообщил, что в среднем на одном объекте обнаруживаются несколько растяжек, зачастую объединенных в огневую цепь.

Затем появились кадры взрыва, превратившего укрепленный блиндаж в груду дымящихся обломков.

«Здесь была не только одна граната. Точнее, она была отвлекающим маневром, под полом мог находиться ящик с тротилом, мина или артиллерийский снаряд», — рассказал военный.

По его словам, в таких случаях лучше не пытаться снять гранату, а сразу уничтожать на месте.

Ранее Министерство обороны показало видео с работой инженерно-саперных подразделений по разминированию прибрежной зоны Азовского моря.