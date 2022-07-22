Работу российских истребителей в спецоперации на Украине показали на видео

Российские военные в рамках специальной операции на Украине продолжают выполнять поставленные командованием задачи по защите мирного населения Донбасса. Министерство обороны РФ показало на видео работу истребителей Су-30СМ и Су-35С.

На кадрах видно, как инженерные службы установили на подвеску Су-35С высокоточную ракету. Затем показан взлет воздушных машин — и после получения координат цели летчики атаковали наземные объекты.

Кроме того, истребители успешно противодействуют воздушным целям противника, избегая зоны поражения систем ПВО.

«Позволил, чтобы цель подошла ближе ко мне, после чего выполнил маневр и ушел в сторону. Разогнался и поразил ее, после этого — сразу выход в безопасное пространство, чтобы не достали ПВО», — рассказал подробности воздушной дуэли старший летчик звена Су-35 Виктор.

Накануне на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что ВКС России сбили украинский Су-25 в районе населенного пункта Краматорск.