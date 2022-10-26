Работу российских «Буков» в зоне спецоперации показали на видео | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 09:19 Работу российских «Буков» в зоне спецоперации показали на видео Телеканал «Звезда» показал работу ЗРК «Бук» в зоне спецоперации РИА "Новости"

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Российские военные в ходе специальной операции отважно сражаются с украинскими боевиками, отражая угрозы как на земле, так и в воздухе. В борьбе с воздушными целями успешно помогает зенитно-ракетный комплекс «Бук». Видео с работой системы показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что расчет комплекса прибывает на выбранную точку на пересеченной местности. Система мониторинга воздушного пространства за мгновения определяет тип воздушной цели, ее скорость и траекторию полета.

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Отличительными особенностями работы расчета «Бука» являются скорость и слаженность совместных действий. В случае обнаружения воздушной цели, запущенной неприятелем, экипаж примет решение уничтожить ее.

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Главный козырь этого комплекса ПВО — мощная радиолокационная станция, способная обнаружить противника в небе в нескольких десятках километров.

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