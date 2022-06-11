Работу ремонтных подразделений ВС РФ на Украине показали на видео
Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений российской армии
Российские военные в ходе специальной операции на Украине порой сталкиваются с необходимостью чинить поврежденную националистами боевую технику. Этим занимаются специализированные ремонтные подразделения, которые оперативно восстанавливают ее и вновь отправляют на поле боя, сообщило Минобороны.
Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.
«Особое внимание уделено обслуживанию и ремонту военной техники тех войск, которые действуют на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации», — сообщили в Минобороны.
Накануне воздушно-космические силы России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Днепр.
Помимо этого российские военные нанесли высокоточный удар по ремонтному предприятию военной техники ВСУ под Харьковом.