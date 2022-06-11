Работу ремонтных подразделений ВС РФ на Украине показали на видео

Российские военные в ходе специальной операции на Украине порой сталкиваются с необходимостью чинить поврежденную националистами боевую технику. Этим занимаются специализированные ремонтные подразделения, которые оперативно восстанавливают ее и вновь отправляют на поле боя, сообщило Минобороны.

Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

«Особое внимание уделено обслуживанию и ремонту военной техники тех войск, которые действуют на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации», — сообщили в Минобороны.

Накануне воздушно-космические силы России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Днепр.

Помимо этого российские военные нанесли высокоточный удар по ремонтному предприятию военной техники ВСУ под Харьковом.