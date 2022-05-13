Работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» показали на видео

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» прикрывают наземные войска в ходе продвижения вглубь территории противника, а также могут уничтожать военную технику и объекты противника.

На боевое задание вертолеты отправляются попарно, чтобы прикрывать друг друга в воздухе. Так было и на этот раз, когда экипажи полетели на уничтожение опорного пункта ВСУ. Удар ракетами и военного объекта больше не существует.

В экипаж вертолета входят два человека: штурман, отвечающий за точное наведение на боевой курс, выход на цель и обнаружение противника, а также командир, который управляет вертолетом и ведет огонь.

«В отличие от других вертолетов Ка-52 меньше по габаритам, то есть его тяжелее заметить, он более маневренный. Комплекс оборудования установлен очень хороший. Каждый раз маршруты разные поэтому, чтобы противник не подкараулил», — рассказал командир экипажа Сергей.

Он отметил, что вертолет позволяет совершать полеты на предельно малой высоте — до пяти метров. Это делает его практически незаметным. Для защиты экипажа корпус аппарата оборудован броней, а общее количество вооружений составляет почти две тонны.