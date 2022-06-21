Работу ракетных комплексов «Искандер» показали на видео

Минобороны России поделилось кадрами работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Удары наносят по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Судя по видео, расчеты отработали действия до автоматизма: отправление на стартовую позицию происходит сразу после короткой команды. Пуск тоже не заставляет себя ждать. Если помедлить в момент запуска, машину, оказавшуюся вне укрытия, может атаковать противник.

Установка приходит в боевое положение за пару минут. Благодаря бортовым системам управления выстраивается оптимальный маршрут полета от старта до падения на цель.

Военнослужащие в командном пункте следят за каждым действием боевого расчета. Если что-то пойдет не по плану, они мгновенно отреагируют.

«Несмотря на то, что мы находимся далеко от пусковых установок, здесь, в данной машине мы контролируем каждый процесс, каждый режим прохождения. Каждую секунду все, что выполняет установка, отображается у нас, и мы передаем в вышестоящие машины», — сообщил командир батареи Александр.

Ракетный комплекс быстр и точен, а ракеты почти незаметны для разведки противника. Установка затянута маскировочной сетью, которая пропитана химическим составом, нейтрализующим радиоволны от локаторов украинской армии.

Дальность стрельбы «Искандера» — до 500 километров. Боевая часть ракеты способна поразить любую цель — от командного пункта до комплекса ПВО.