Важное 09 января 2023, 09:54 Работу ПВО усилили в ДНР Врио главы ДНР Пушилин сообщил об усилении работы ПВО в республике Пресс-служба Минобороны

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Военные активизируют контрбатарейную борьбу и усиливают работу ПВО в Донецкой Народной Республике. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские националисты в новогодние праздники продолжали обстреливать республику. Они, в частности, атаковали Зуевскую и Старобешевскую ГЭС.

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«К сожалению, по Старобешево — две сотрудницы погибли. Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах. Поэтому мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу», — сказал Пушилин.

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Он подчеркнул, что главная цель — это отодвинуть линию соприкосновения от крупных населенных пунктов.

Ранее 9 января штаб территориальной обороны республики сообщил об освобождении поселка Бахмутское. Населенный пункт находится вблизи Соледара и Артемовска, за который идут ожесточенные бои.

ВСУ регулярно обстреливают ДНР, особенно Донецк. Его накануне, 8 января, атаковали дважды.