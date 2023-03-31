Важное 31 марта 2023, 14:35 Работу по созданию укреплений в зоне СВО завершат в ближайшее время Мишустин поручил завершить в короткие сроки возведение укрепленных сооружений в зоне СВО

Читать 360tv в

Большую часть из возведенных на линии размещения российских войск фортификационных сооружений уже полностью оборудовали. Об этом в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его выступление опубликовала пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

Мишустин добавил, что продолжается строительство и переоснащение опорных пунктов для пограничных сил России.

Реклама

«Прошу министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать Минобороны», — заявил премьер-министр.

Глава правительства добавил, что особое внимание уделяется ремонту и восстановлению отдельных видов военной техники. Чтобы работа, касающаяся ракетно-артиллерийского вооружения в составе Минобороны, выполнялась быстрее, появится специальный завод для оперативного ремонта.

Премьер-министр подчеркнул, что также важно внимательно следить за материальной и социальной поддержкой военных. Чтобы все предусмотренные в бюджете выплаты они получали своевременно и в полном объеме.