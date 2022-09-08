Работу пятого энергоблока остановили на Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 11:14 Поделиться Telegram

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Viber Работу пятого энергоблока остановили на Запорожской АЭС Глава ВГА Энергодара Волков: на ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока РИА «Новости»

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Работа пятого энергоблока на Запорожской АЭС приостановлена, шестой работает не на полную мощность. Об этом глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что сгенерированные мощности не могут уходить в общую систему из-за повреждений линий электропередач.

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«Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме», — сказал Волга.

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Он добавил, что ремонтные работы по линиям электропередач пока не могут довести до конца, ведь ремонтным бригадам приходится отходить при каждом очередном обстреле.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что в условиях постоянных обстрелов со стороны ВСУ не исключена полная остановка работы Запорожской АЭС. Он отметил, что, вероятно, придется перейти на работу от дизель-генераторов.

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