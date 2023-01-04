04 января 2023, 07:20
Работу операционного блока медспецназа в зоне СВО показали на видео
Минобороны РФ показало видео работы военных врачей и медицинского персонала ЗВО
Министерство обороны России показало на видео работу военных врачей и медицинского персонала Западного военного округа на базе развернутого в полевых условиях операционного блока в зоне проведения СВО. В ведомстве обратили внимание, что раненые бойцы находятся в надежных руках медспецназа.
Медики принимают десятки пациентов ежедневно прямо на позициях. Это позволяет оперативно оказывать помощь офицерам и солдатам, не допуская осложнений при травмах или заболеваниях.
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В составе медспецназа работают и молодые специалисты, и добровольцы. Благодаря высокому профессионализму, они спасают жизни военнослужащих
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«Главное — доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека», — уточнили в ведомстве.
К военным медикам ЗВО эвакуируют и мирных жителей Донбасса, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.
Ранее работу медпункта в зоне СВО показали на видео.
Минобороны РФ
Медицина
Специальная военная операция РФ на Украине
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