Работу новейшего комплекса РЭБ «Красуха» на Украине показали на видео

Минобороны России показало на видео несение боевого дежурства расчета новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» Центрального военного округа. Тактико-технические характеристики комплекса позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в частности — движущиеся на предельно малой высоте.

Основное назначение «Красухи» — прикрытие командных пунктов, войск, средств противовоздушной обороны от воздушной разведки и высокоточных средств поражения. Программно-аппаратные средства комплекса воздействуют на бортовую аппаратуру авиации противника, нарушают видимость систем и вынуждают воздушный объект набирать высоту. Так он становится доступным для российских средств ПВО. Низколетящие штурмовики сейчас являются основной целью комплекса.

«Последний разработанный комплекс РЭБ „Красуха-4“ <…> не позволяет наносить прицельные удары авиации, разведывать местоположение нашей группировки войск и совершать диверсионные маневры на низкой высоте», — пояснил командир роты радиоэлектронной борьбы.

Новейшая «Красуха» может работать в любой местности при температуре до +50 градусов. Аналогов таким комплексам в мире нет.