Работу мобильных комплексов телерадиовещания в ДНР показали на видео

ВС РФ и бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики развернули мобильные комплексы телерадиовещания для трансляции правдивой информации на территории подконтрольных националистам населенных пунктов региона. Об этом сообщила пресс-служба НМ ДНР.

«Данный комплекс предназначен для трансляции телевизионных и радиопрограмм — как эфирных, так и заранее подготовленных материалов», — рассказал офицер НМ ДНР.

По его словам, трансляция ведется непосредственно в зоне боевых действий, чтобы доносить до боевиков истинное положение дел на фронте.

«Трансляции поспособствуют решению украинских военных сложить оружие, прекратить сопротивление и сдаться в плен», — заключил военный.

Бойцы территориальной обороны Украины ранее пожаловались на плохие условия службы и нехватку вооружения, писало РИА ФАН.