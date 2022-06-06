Украинские силовики в течение восьми лет проводили акты устрашения местных жителей населенного пункта Попасная. Расследованием преступлений занялся международный общественный трибунал. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Комиссию трибунала возглавил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Военные НМ ЛНР показали часть украинского миномета, замаскированного в хозяйственной постройке. Также они обнаружили фрагмент камеры наблюдения, с помощью которой Генштаб ВСУ отслеживал обстановку в городе.

Украинские националисты на протяжении восьми лет угрожали местным жителем. Убийства, грабежи и пытки носили массовый характер, сообщили в НМ ЛНР.

«Это такие кошмары были. Восемь лет они здесь были и хотели что-то с нами сделать», — сообщила местная жительница Светлана.

Боевики приходили в дом и избивали людей, которые намеревались вступить в народное ополчение Донбасса.

«Пошел в ополчение. Они это узнали, пришли. Только ворота открыл — сразу прикладом в зубы», — рассказал местный житель Юрий.

Российские военные и подразделения НМ ЛНР полностью освободили Попасную 10 мая, в результате наступления оказались ликвидированы около тысячи националистов.