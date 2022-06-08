Работу комплекса «Тор» во время спецоперации показали на видео

В ходе спецоперации российские военные применяют тактический зенитный ракетный комплекс «Тор» для уничтожения боевых целей в ближнем радиусе. ЗРК способен одновременно обнаружить 40 целей на расстоянии до 32 километров.

«Тор» отличает российские самолеты от украинских с помощью системы распознавания «свой-чужой». Когда ракета или штурмовик противника огибают ландшафт и могут внезапно появиться из-за деревьев, «Тор» обнаруживает и уничтожает их за несколько секунд», — сообщил телеканал «Звезда».

В мае вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в ходе спецоперации был использован лазерный комплекс «Задира». Эта система с помощью теплового излучения может поражать беспилотники на дальности 5 километров, иными словами — просто сжигать их, написал RT.