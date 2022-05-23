Работу «Калибра» по объектам ВСУ под Житомиром показали на видео

Российские военные нанесли залповый удар высокоточным ракетами морского базирования «Калибр» по военным объектам украинских националистов под Житомиром.

Атаку крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям произвели военнослужащие подводной лодки из акватории Черного моря.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные ударом «Калибра» поразили эшелон с вооружением и военной техникой, которая готовилась к переброске в Донбасс.

Всего за минувшие сутки российские военные уничтожили четыре пункта управления оперативно-тактической группы «Север».

Также ВСК ликвидировали военные объекты в населенном пункте Бахмут в ДНР, шесть складов боеприпасов ВСУ в ЛНР и 48 районов базирования украинских националистов.