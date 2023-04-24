Спецоперация 24 апреля 2023, 14:08 Работу двух групп украинских диверсантов пресекли в ДНР Минобороны сообщило о пойманных в ДНР двух группах диверсантах ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные поймали в селе Терны Донецкой Народной Республики членов двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Тараны Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил он.

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Представитель Минобороны добавил, что задержанием украинских диверсантов занимались бойцы группировки войск «Центр», действующие на Краснолиманском направлении.

За минувшие сутки они нанесли удары по живой силы и уничтожили технику противника около сел Червоная Диброва и Червонопоповка в Луганской Народной Республике. В Донецкой Народной Республике кроме села Терны под удары также попало село Серебрянка.

Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».